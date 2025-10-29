Çubuk ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.
Program, Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle başladı.
Ardından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda öğrenciler şiir okudu, gösteriler yaptı.
Kortej yürüyüşüyle sona eren programa Cumhuriyet Başsavcısı Nevzat Gökdaş, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.