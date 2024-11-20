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Çubuk Eğitim Gönülleri Derneği'nden Üniversite Öğrencilerine Burs İçin Kermes

Çubuk Eğitim Gönülleri Derneği'nden Üniversite Öğrencilerine Burs İçin Kermes
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev hanımları tarafından kurulan Çubuk Eğitim Gönülleri Derneği, üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla kermes düzenliyor. Dernek başkanı Hatice Erkan, 15 yılda 77 öğrenciye burs verdiklerini, ancak burs talebinin arttığını belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev hanımları tarafından, üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulan Çubuk Eğitim Gönülleri Derneği kermes düzenleyecek.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binasında basın toplantısı düzenleyen başkan Hatice Erkan, 15 yıl önce kurdukları dernek sayesinde 77 üniversite öğrencisine burs verdiklerini söyledi.

Burs talep eden öğrenci sayısının her yıl arttığını ancak ürettikleri ürünlere talebin azaldığını anlatan Erkan, "Normalde 40 tane resmi üyemiz var ama gönüllümüz çok sayıda. Biz bütün Çubuk'un gönüllümüz olmasını istiyoruz. Biz birinden alıp birine vermek istemedik. Kendimiz üreterek bu bursları karşılamak istedik. Bunun için de hanımların en iyi bildiği hamur işlerini burada toplanarak yapıyoruz. Burada gözleme, bazlama, börek, çörek, tarhana, turşu çeşitleri yapıp satıyoruz." dedi.

Hatice Erkan, gelecek ayın burslarını verebilmek amacıyla Atatürk Parkı'nda 4 gün sürecek kermes düzenleyeceklerini belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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