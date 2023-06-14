Çubuk Çayı'na otomobil düştü
Güncel Haberler
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde A. Ö. yönetimindeki 06 DRE 263 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Çubuk Çayı'na uçtu.
Otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Araç ise dere yatağından çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel