Çubuk BİLSEM Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Bilim Sanat Merkezinin (BİLSEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Çubuk BİLSEM'de eğitime devam eden 32 öğrenci tarafından "sürdürülebilir sanat" temasıyla büyük çoğunluğu geri dönüşüm malzemelerinden yapılan resim, maket, robot, tasarım, seramik gibi yüzlerce eserden oluşan serginin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Belediye Fuaye ve Sergi Alanı'ndaki serginin açılışını, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç birlikte yaptı.

Öğrencilerin mini konseriyle başlayan sergiyi gezen Keleş ve beraberindekiler, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergiyi ve eserleri çok beğendiğini belirten Keleş, "BİLSEM'deki gençlerimizin sene içinde yaptığı çalışmaların değerlendirme sergisini gezdik. Hepsi çok yetenekliler. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Tabii BİLSEM, ilçemiz için büyük bir kazanç oldu. Birçok ilçede olmayan bir merkez ilçemizde faaliyetini sürdürüyor. İlçemizin en önemli eğitim kurumlarından biri." diye konuştu.

Demirbaş da bir eğitim kenti olan Çubuk'ta kültür, sanat ve bilime dair sergiler açılmasının önemini vurguladı.

Çok yetenekli, ufku açık öğrencilerin özgün eserlerinin sergide yer aldığını dile getiren Demirbaş, "Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizi gördüğümüz zaman, yaptıkları eserleri gördüğümüz zaman gerçekten seviniyoruz, mutlu oluyoruz." dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Demirbaş, "İlçemizin eğitim ve öğretim seviyesi her geçen gün artıyor. Geçen yıllarda 500 tam puan alan öğrencilerimiz vardı. Bir öğrenci şehri olan ilçemizdeki bu başarılar bizleri sevindiriyor. Biz de elimizden geldiğince bu başarılara katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Görsel sanatlar öğretmeni İlknur Karadurmuş ise bu yıl sergide yüzlerce eserin yanında ilçenin tarih ve kültürel varlıklarını da resmederek sergilediklerini bildirdi.

İlçenin değerlerinden konakları, çeşmeleri, türbelerin fotoğraflarını çizdiklerini, sulu boya ile renklendirdiklerini anlatan Karadurmuş, kitap ayracı, magnet gibi farklı çalışmalara da imza attıklarını sözlerine ekledi.

Sergi bir hafta ziyarete açık kalacak.