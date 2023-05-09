Çubuk Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri, ilçede tespit edilen 40 aileye teslim edildi. Periyodik aralıklarla dağıtılacak paketlerin içinde 22 ürün bulunuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak ilçede iki yıldır çölyak hastalarına destek verdiklerini söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş öncülüğünde toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet ürettiklerini, vatandaşlarının her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirten Olmuş, şöyle konuştu:

"Çölyak hastalığı vatandaşlarımızın yiyeceklerine hayat boyu dikkat etmelerini gerektiren bir rahatsızlık. Sosyal belediyecilik ve tam belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her zaman vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm buluyoruz. Bugün de Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla kendilerinin bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek olmak istedik. İnşallah bu çalışmamız belirli zamanlarda devam edecek."

İktidarları döneminde çölyak hastalarına yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ise "İşte bugünler sizlerle böyle bir ortamda, böyle bir fırsatla konuşma imkanımız oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Harun Olmuş ve Erhan Kuşçu ile AK Parti Ankara milletvekili adayı Abdulvahap Şahin tarafından dağıtıldı.