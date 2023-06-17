Çubuk Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencilere ikramda bulundu

Çubuk Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren öğrenciler ile velilerine çay, su ve kek ikram etti. Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan 14 okulda kurduğu stantlarda, sınav başlangıcına kadar öğrencilere, sonrasında ailelere hizmet etti.

Çubuk Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren öğrenciler ile velilerine çay, su ve kek ikram etti.

Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan 14 okulda kurduğu stantlarda, sınav başlangıcına kadar öğrencilere, sonrasında ailelere hizmet etti.

Sınavların yapıldığı okulları ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede 3 bin 800 öğrencinin sınava girdiğini söyledi.

Belediye olarak sınava giren öğrenciler ve ailelerinin yanında bulunmak istediklerini vurgulayan Demirbaş, "Sınava giren çocuklarını dışarıda bekleyen velilerimize çay, su ve kek gibi ikramlarda bulunduk. Sınava giren tüm öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.