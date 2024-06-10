Üye Girişi
Haberler

Çubuk Belediyesi Öncülüğünde Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi kapsamında Kışlacık Yaylası'ndan başlayarak Karagöl'de sona eren doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Çubuk'un ekoturizmine katkı sunmayı ve bölgenin doğal ve kültürel potansiyelini tanıtmayı amaçlayan bir projenin parçası olarak düzenlendi.

Çubuk Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Kültür Yolu Projesi" kapsamında Kışlacık Yaylasında başlayarak Karagöl'de sona eren doğa yürüyüşü yapıldı.

Çubuk'un ekoturizmine katkı sunulması, bölgenin doğal ve kültürel potansiyelinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, yürüyüş yolları tespit edilerek belediye internet sayfasına konuldu.

Projesi kapsamında ilk yürüyüş Kışlacık Yaylasında başlayarak yaklaşık 2 bin rakımlı Karagöl'ün zirvesine tırmanıldıktan sonra Karagöl'de sona erdi. İlçedeki bazı doğaseverler Selahattin Keser rehberliğinde yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe eşi ile birlikte katılan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, belediyenin yaptığı projenin önemine işaret ederek, ilçedeki tüm kurumların da destek olacağını söyledi.

Çubuk için güzel bir ekoturizm altyapısı kazanılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Keleş, doğa gezilerinin sağlık için önemli olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Çubuk, yeşiliyle, doğasıyla, gölleriyle, temiz havasıyla özellikle ekoturizm açısından muhteşem bir potansiyele sahip. Bu hazineyi sürdürülebilir bir şekilde muhafaza ederek, koruyarak, kollayarak geleceğe aktarmak bizlerin vazifesidir. Özellikle doğa sporları ve doğa turizmi açısından Ankara'nın en güzel yerlerinden bir tanesi, hatta en güzeli Çubuk diyebilirim. Trekking, doğa yürüyüşü için çok güzel parkurlarımız var. Özellikle bütün Çubukluları ve Ankaralıları buraya davet ediyoruz." dedi.

Yürüyüşe rehberlik yapan Selahattin Kerse'de, bölgenin ormanı, akarsuyu ve bitki örtüsüyle yürüyüş için çok güzel olduğunu belirterek, "Bu projeyi başlatan belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu coğrafyanın her tarafı başlı başına keşfedilmek için bizleri bekliyor. Kuş sesleri, doğanın sesi bizler için burada. Tüm halkımızı doğa yürüyüşlerine bekliyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan doğaseverlerden Yasemin Gül, sağlığını düşünen herkesin bu parkurda yürümeleri tavsiyesinde bulunarak, "21 yıldır Çubuk'tayız ama bu kadar güzel olduğunu ilk defa gördüm. İlk defa doğa yürüyüşüne katıldım ve çok memnun oldum. Belediyemize böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Aslen Karadenizli olduğunu ve doğaya, yeşile tutkulu olduğunu dile getiren doğa severlerden Ahmet Taşar ise, "Zaman zaman bazı arkadaşlarla gruplar kurarak doğayı dolaşıyoruz. Bugün de çok güzel bir gün ve organizasyon olmuş. Bütün herkesi, doğa sevenleri bu tip yürüyüşlere bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'da Karagöl'de yürüyüşünü tamamlayan doğaseverleri karşıladı.

Çeşitli ikramların da yapıldığı yürüyüş ilçedeki diğer rotaların tanıtımlarıyla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çubuk Belediyesi Çubuk Turizm Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler 'Dur baba, yapma' haykırışı oldu

Eşi ve kızını öldürüp intihara kalkıştı! Site bahçesinde yankılanan son sözler "Dur baba, yapma" haykırışı oldu

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Cenk Tosun hangi takımda oynuyor? Cenk Tosun hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Bertuğ Yıldırım hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Arda Güler hangi takımda oynuyor? Arda Güler hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor? Kerem Aktürkoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Kenan Yıldız hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? Yunus Akgün hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? İrfan Can Kahveci hangi takımda oynuyor? İrfan Can Kahveci hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Salih Özcan hangi takımda oynuyor? Salih Özcan hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Orkun Kökçü hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Okay Yokuşlu hangi takımda oynuyor? Okay Yokuşlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title