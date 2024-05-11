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Çubuk Belediyesi, Kızılören Mahallesi'nde Anneler Günü'ne özel taş fırın açtı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Demirbaş'ın, Kızılören Mahallesi'ndeki annelerin talebi üzerine yaptırdığı taş fırın hizmete açıldı. İlçede geleneksel değerlerin yaşatılması ve kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlanması amacıyla inşa edilen fırın, Anneler Günü'ne yetiştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Demirbaş'ın, Kızılören Mahallesi'ndeki annelerin talebi üzerine yaptırdığı taş fırın hizmete açıldı.

İlçede 18 kırsal mahallede geleneksel değerlerin yaşatılması ve kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlanması amacıyla taş fırın inşa eden Çubuk Belediyesi, Kızılören Mahallesi'ndeki kadınların talebini de yerine getirmiş oldu.

Mahalleyi ziyaret eden Demirbaş, taş fırını annelerin isteği üzerine Anneler Günü'ne yetiştirdiklerini söyledi.

Mahalleli kadınlarla birlikte fırının açılışını gerçekleştiren Demirbaş, tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, "Yöresel ekmeklerin yapımı, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi adına fırınımızı açtık. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. Annelerimiz her zaman bizlerin başımızın tacıdır. Onların taleplerini yerine getirmek bizlere mutluluk veriyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Latife Çalışkan da "Allah razı olsun devletimizden de belediyemizden de muhtarımızdan da bu fırını yaptılar. Eski günlerimizi hatırladık ve o günlerdeki lezzetli ekmeklerimizi bu fırında yeniden yapacağız inşallah. Başkanımız bize Anneler Günü hediyesi vermiş oldu." diye konuştu.

Halime Erciyes de "Allah yaptıranlardan razı olsun. Başkanımız anneler günümüzü kutladı ve bize fırın armağan etti." ifadesini kullandı.

Recep Kırkayak ise "Hanımlarımıza Anneler Günü hediyesi oldu. Fırınla eski günleri hatırladık. Ekmeklerimizi yapacağız. Özellikle hanımlarımız için çok rahat oldu bu fırın." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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