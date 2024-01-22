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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, sahipsiz hayvanlar için yemleme odaklarına yem bıraktı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, doğal yaşam alanındaki sahipsiz hayvanlar ve yaban hayvanları için yemleme odaklarına yem bıraktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, doğal yaşam alanındaki sahipsiz hayvanlar ve yaban hayvanları için yemleme odaklarına yem bıraktı.

Kış mevsiminin ağır geçtiği ilçede Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, proje kapsamında, evlerinden getirdikleri köpek maması, buğday, kuru ekmekleri, veteriner hekim ve belediye personeliyle birlikte sokak hayvanları yoğun olarak bulunduğu alanlara götürerek yemleme odaklarına bıraktılar.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, kulüpte oluşturduğu "İyilik Timleri" ile sosyal faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

İlçenin çeşitli noktalarına yem bırakacaklarını belirten Koçyiğit, "Buradaki amacımız, 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' mantığıyla hareket ederek, sporcularımıza hem insanlara merhameti, şefkati hem de doğadaki varlıklara karşı da bu duyguyu aşılamak. Belediyemiz sağ olsunlar bize mamaları, yemleri temin ediyorlar. Biz de geliyoruz buraya köpekleri besliyoruz. Okullarda zaten tatil olduğu için çocuklara böyle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Karne hediyesi olarak çocuklara köpek beslemeye getirdik." ifadesini kullandı.

Kendisinin de sokak hayvanlarını beslemek için sık sık bölgeye geldiğini anlatan sokak hayvanları gönüllülerinden Ayfer Öztürk' de, "Burada veterinerimiz Merve Hanım, belediyeden arkadaşlarımızla, okulların ve vatandaşların destekleriyle hayvanlarımızı besliyoruz. Kısırlaştırma işlemleri yapılıyor, aşılama işlemleri yapılıyor. Burada çocuklarımız doğal ortamda yaşıyor. Belediye Başkanımız Baki Bey'in, veteriner işleri müdürümüz Akif Bey'in destekleriyle burada bu çocuklarımıza hayat veriyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak doğal yaşam alanlarını sürekli geliştirerek, güzelleştirdiklerini vurgulayan veteriner hekim Merve Tarhan ise, öğrencilerin ve gönüllülerin verdikleri desteklerle sokak hayvanlarının en iyi bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyenin veteriner hekimleri eşliğinde sokak hayvanlarıyla uzun süre ilgilenen sporcular, burada sahipsiz hayvanları tek tek elleriyle besledi.

Kaynak: AA / Güncel

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