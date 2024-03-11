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Çubuk Belediyesi, Ağılcık ve Gökçedere Mahallelerinde Taş Fırınlarının Açılışını Gerçekleştirdi

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Çubuk Belediyesi, kırsal mahallelerde geleneksel değerlerin yaşatılması ve kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlamak amacıyla Ağılcık ve Gökçedere mahallelerinde 11 adet taş fırın inşa etti. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapılan fırınların açılışını gerçekleştirerek vatandaşlara çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ederken Ağılcık ve Gökçedere mahallerinde yapımı tamamlanan taş fırınlarının açılışını gerçekleştirdi.

Çubuk Belediye tarafından kırsal mahallerde geleneksel değerlerin yaşatılması ve kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlanması nedeniyle 11 adet taş fırın inşa ediliyor. Son olarak belediye tarafından Ağılcık ve Gökçedere Mahallelerinde yapılan taş fırının hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ile birlikte Ağılcık ve Gökçedere Mahallerini ziyaret eden Demirbaş, vatandaşlara yaptıkları çalışmaları ve yeni yapılacak projelerini anlattı.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyerek yapılacak çalışmalar için istişarelerde bulunmaya devam etiklerini belirten Demirbaş, "Bugün de burada taş fırınımızın açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin desteğiyle Çubuk için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz inşallah. Ankara Büyükşehir Belediyesini Turgut Altınok'un almasıyla birlikte büyük hizmet ve yatırımları ilçemizle buluşturmaya devam edeceğiz. Köy fırınımız hayırlı uğurlu olsun. Ablalarımızın güzel çöreklerinden, böreklerinden hem kendi aileleri, hem ilçemize gelen misafirler bundan sonra bol bol yiyecekler inşallah." diye konuştu.

Mahallelere yapılan taş fırınlar nedeniyle Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür eden Kurtcan Çelebi, yapılan fırınların mahallerde özellikle kadınların işini kolaylaştırdığını söyledi.

Çelebi, başkanımız sağ olsun büyükşehirin yüzde biri bütçeyle büyükşehrin yapmadığı işlerin iki, yüz katını Çubuk'a yaptı. Bundan sonra da yapacağına eminiz. Biliyoruz ki sizler de tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza burası hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Mahalle sakinleri de taş fırın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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