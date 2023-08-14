Türkiye Satranç Federasyonu ve Çubuk Belediyesince düzenlenen " Çubuk Belediyesi 8. Uluslararası Satranç Turnuvası" sona erdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'nde düzenlenen turnuvaya, 8 ülkeden ve Türkiye'nin 54 ilinden 709 sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, turnuvanın ilçede geleneksel hale geldiğini belirtti.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli sporcuları ilçelerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Eylül ayında da 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali düzenleneceğini hatırlatan Kılıç, herkesi etkinliğe beklediklerini söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilcisi Veysel Kılıçarslan da turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.