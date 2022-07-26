Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenecek - Haberler

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Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenecek

Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenecek

Çubuk Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.

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Çubuk Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde gerçekleştirilecek turnuva, 29 Temmuz'da başlayacak.

7 gün sürecek turnuvada, yaş sınırlaması olmayacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 ülkeden 310 sporcunun müracaat ettiği turnuva için kayıtlar 28 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Turnuvaya tüm satranç severleri davet eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "İnşallah bu yıl da çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Amacımız ilçemizde satranç sporunu yaygınlaştırırken, ilçemizin tanıtımını yapmaktır. Bu yıl da binlerce satranç sever ve ailelerini ilçemizde misafir edeceğiz." diye konuştu.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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