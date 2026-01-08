Çubuk Belediye Meclisi'nin grup başkanvekillerinden Kadın El İşleri Atölyesi'ne ziyaret

Haberler

Çubuk Belediye Meclisi'nin grup başkanvekilleri, Kadın El İşleri Atölyesi'ndeki kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri ve kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Yetkililer, atölyenin yerel üretim ve kadın istihdamına katkısını vurguladı.

Çubuk Belediye Meclisi'nin grup başkanvekilleri, Kadın El İşleri Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emre Arslantaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gökoğlu, MHP Grup Başkanvekili İsa Özen ve Yeniden Refah Partisi Grup Başkanvekili Şirin Doğan, Mazhar Balcı Konağı'ndaki atölyeyi ziyaret etti.

Taleplerini dinledikleri kadınların el emeği ürünlerini inceleyen heyet, atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette sunum yapan atölye yetkilisi Neslihan Yiğiner, eğitim faaliyetlerini anlattı.

Çubuk Belediye Meclisi'nin grup başkanvekillerinden Arslantaş, Kadın El İşleri Atölyesi'nde kısa sürede büyük başarı elde edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada gördüklerimiz, kadınların azmi, özverisi ve üretim gücü ile birlikte sosyal hayata katılım ve dayanışmanın önemli bir örneği oldu. Atölyenin, yerel üretime ve kadın istihdamına sağladığı katkıdan büyük memnuniyet duyduk."

Doğan da Çubuk Belediyesinin hizmetinin taktire şayan olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
