Çubuk Belediye Başkanı Engelsiz Spor Kulübü Sporcularını Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı, Engelsiz Spor Kulübü sporcuları ziyaret etti.

Demirbaş, Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, kulüp antrenörleri ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde eden sporcuları kabul etti.

Teknik ekip ve sporculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Demirbaş, her zaman sporcuların yanında ve destekçileri olacağını söyledi.

Spora yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Demirbaş, şöyle konuştu:

"Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyum. En güzel ve anlamlı ziyaretlerden biriydi. Elde ettiğiniz başarılar ve gayretiniz kayda değer. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızdan dolayı hocalarınıza, ailenize ve sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah çok yakında daha güzel bir tesisi ilçemize kazandıracağız. Bu tesisle birlikte hedefimiz çok daha fazla olimpiyat şampiyonu çıkarmak olacak."

Koçyiğit ise, verilen destekle birlikte 1600 lisanslı sporcuya ulaştıklarını aktardı.

Sporculara verdiği destekten dolayı Demirbaş'a teşekkür eden Koçyiğit, "Sizinle birlikte çok güzel 5 yıl geçirdik. Hiçbir zaman bizden desteğinizi eksik etmediniz. Sporcularımız gelebilecek en güzel hediye olan madalyalarını sizlere getirdiler." dedi.

Sporcular da destek için Demirbaş'a teşekkür etti.