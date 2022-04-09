Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanları için iftar verdi

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 'İftar Soframızı Paylaşıyoruz' temalı programda, Ankara'nın Çubuk ilçesinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çubuk kapalı pazar alanında düzenlenen programda kanun ve ney dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.