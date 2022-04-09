Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanları için iftar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanları için iftar verdi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
 - Güncelleme:

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 'İftar Soframızı Paylaşıyoruz' temalı programda, Ankara'nın Çubuk ilçesinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 'İftar Soframızı Paylaşıyoruz' temalı programda, Ankara'nın Çubuk ilçesinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çubuk kapalı pazar alanında düzenlenen programda kanun ve ney dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanları için iftar verdi

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanları için iftar verdi

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş sağlık çalışanları için iftar verdi

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Baki Demirbaş, Ankara, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title