Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerle çöp topladı - Haberler

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenci ve çevre gönüllüleriyle çöp topladı.

Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Türk Telekom Ortaokulu iş birliğiyle program düzenlendi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Telekom Ortaokulunda düzenlenen programda, daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amacıyla düzenlenen temizlik ve geri dönüşüm kampanyasına katılarak, öğrencilere şapka dağıttı.

Programda, Demirbaş, öğrenciler ve gönüllü gruplarla çöp topladı.

Öğrenciler, topladıkları çöpleri ayırarak, geri dönüşüm için görevlilere teslim etti.

Temiz ve yaşanabilir bir dünya için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Demirbaş, vatandaşların desteğiyle temiz bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi.

Hem doğa hem de ortak yaşam alanlarına çöp atılmaması gerektiğini ifade eden Demirbaş, şöyle konuştu:

"Etkinlikte öğrencilerimize hem geri dönüşüm hem de çevre duyarlılığı konusunda eğitim verilecek. Dünyamızı korumak adına atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Dünya bir tane, bizim başka gideceğimiz, yaşayacağımız bir yer yok. Çöplerimizi çöp kutularına, bulunduğumuz noktada çöp kutusu yoksa yanımızda getireceğimiz poşetlere koymamız ve en yakın çöp kutusuna atmamız gerekir."

Okul Müdürü Engin Önal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okullarının belge aldığını bildirdi.

Öğrencilerden Sude Naz Esirünlü ise, "Lütfen çevremizi kirletmeyelim, çevremize zarar vermeyelim." dedi.