Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Kırgız çiftin nikahını kıydı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yaşayan Kırgız Türklerinden çiftin nikahını kıydı.

Daha önce Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 10 yıl önce Çubuk'a yerleşen Vildan Asyalı ile Bünyamin Toker'in nikah törenine katılan Demirbaş, çifte mutluluklar diledi.

Kurdukları Kırgız otağında rengarenk kıyafetleri, kalpakları, Türk ve Kırgız bayrakları altında nikahları kıyılan çiftin şahitliğini, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev yaptı. Çiftin nikahını kıyan Demirbaş, evlilik cüzdanını geline verdi.

Kırgız Türklerinin kıyafetleri, enstrümanları, oyunları ve yemekleriyle düğünlerde kültürlerini en iyi şekilde yaşattıklarını belirten Demirbaş, bu güzel geleneklerin yok olmaması içinde kendilerinin her türlü desteği verdiğini söyledi.

Başkan Demirbaş daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Cansu Elagöz ile bekçi İbrahim Yılmaz'ın nikah törenine katıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını Başkan Demirbaş kıydı, şahitliğini ise İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel yaptı. Demirbaş, evlenme cüzdanını geline verdi.