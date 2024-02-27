Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kadın Girişimcilerle Buluştu

Çubuk Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Baki Demirbaş, ilçedeki kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Demirbaş, bir kafede buluştuğu kadın girişimcilere ilçede yapılacak projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kadın girişimcilerin önemine değinen Demirbaş, kadınların daha fazla üretime katılabilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Demirbaş, eski itfaiye binasını kadınlar için yöresel ürünlerin üretildiği ve satışının yapıldığı bir yer haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Toplantıya, şehit yakınlarının yanı sıra Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok da katıldı.