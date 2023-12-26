Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yöresel Ürünler Pazarı ve Spor Salonu İnceleme Ziyaretinde Bulundu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, inşası devam eden yöresel ürünler pazarı ile spor salonunda incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Demirbaş, yöresel ürünler pazarının ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İlçenin her yönden gelişmesi için çalışmaya devam etiklerini ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ilçemizin her yönüyle gelişmesine ve modern bir şehir konuma gelmesi için çalışmaktayız. İlçemizin yeni cazibe merkezi olacak bu bölgede belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri ile inşallah halkımızı buluşturacağız. Yapımı devam eden ve çok yakında tamamlanması planlanan bin kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonumuzla da ilçemizi sporcu kenti yapma hedefimize ulaşmış olacağız. İlçemize yapılan yatırımlar ve ilçemizde yürütülen çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."