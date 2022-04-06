Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ziyaretinde, görev yerlerinde bulunan polisleri tek tek ziyaret ederek görevli polislerin Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı, bir süre sohbet etti.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel'i makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Demirbaş, Güzel'e çiçek takdim etti.

Başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Görev yapan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum. Yüce Allah'ım güvenlik güçlerimizi korusun. Biz de bu anlamlı günde sizleri ziyaret edelim istek ve taleplerinizi dinleyelim istedik. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Belediye Başkanı Demirbaş'a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Teşkilatım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum, bizlere onur veriyorsunuz. Beyefendi kişiliğiniz yanında, ilçe halkımıza ve ilçe emniyetimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Demirbaş, Emniyet Müdürü Güzel ile birlikte trafik ve güvenlik izleme merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.