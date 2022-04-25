Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, iftar sofrasında öğrencilerle bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kendisini WhatsApp grubuna ekleyen ve birlikte iftar yapmak istediklerini belirten öğrencilerle iftarda buluştu.

Belediye Başkanı Demirbaş, Çubuk Meliha Hasanali Bostan Fen Lisesi 11/B sınıfı öğrencilerinin isteğini kırmayarak, onlarla iftar programında bir araya geldi.

Yeşil Çubuk Parkında belediye tarafından işletilen bir işletmede öğrencilerle ocağın başına geçen Demirbaş, hem ustalara destek oldu hem de öğrencilerle geleceğe yönelik hedefleri, kariyer planları, istek ve taleplerine yönelik sohbet etti.

Yapılan duanın ardından öğrencilerle oruç açan Demirbaş, her zaman gençlerin yanında olacaklarını söyledi.

Gençlerle sık sık bir araya geldiğini dile getiren Demirbaş, "Sizlerle bir arada olmak bize her zaman mutluluk ve enerji veriyor. Ramazan boyunca her akşam bir yerdeyiz. Bugün de sizlerle birlikte olmak istedik. Soframızı, lokmamızı paylaştık. Öğrencilik yılları en kıymetli ve değerli yıllardır. Bu yılların kıymetini bilin. Devlet olarak yerel yönetimler olarak sizlerin daha donanımlı yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz Yarın devleti büyütecek, ona güç katacak olan da sizlersiniz'." dedi.

İftarın ardından öğrencilerle Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksini gezen Demirbaş, onlarla bir süre top oynadı.