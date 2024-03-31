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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Oyunu Kullandı

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Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesine Ankara milletvekili Kurtçan Çelebi ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile birlikte gelen Demirbaş, 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Demirbaş, çıkışta yaptığı açıklamada, ilçede seçim işleminin, huzur ve güven ortamında devam ettiğini belirtti.

Seçmen iradesini, sandığa yansıtan vatandaşlara teşekkür eden Demirbaş, seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA / Güncel

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