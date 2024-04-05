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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş mazbatasını aldı

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Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Çubuk Belediye Başkanı seçilen Baki Demirbaş, mazbatasını aldı.

Belediye meclis üyeleriyle İlçe Seçim Kuruluna giden Demirbaş, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mert Serhantaş'tan mazbatasını aldı.

Daha sonra Çubuk Belediyesi önünde gelen Demirbaş ve meclis üyeleri, burada ailesi, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşlara hitap eden Demirbaş, yeni dönemin herkes için hayırlısı olmasını diledi.

Demirbaş, "Geçen 5 yıllık süreçte halkımızın desteği ve duası, teşkilatlarımızın desteğiyle en iyisini yapmaya çalıştık. Yeni dönemde de en güzel hizmetleri sunmaya çalışacağız." dedi.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da "Çubuk'un mert insanlarının, delikanlı insanlarının AK Parti'mize verdiği desteği bir kere daha gördük. Çubuk bizi yanıltmadı. Çubuk bizi şaşırtmadı. Bir kere daha şunu gösterdi ki Çubuk, her şeyin en iyisine layık. İnşallah burada Baki Başkanım zaten ikinci dönem belediye başkanı olarak aslında Çubuk'ta bir ilki gerçekleştirdi. Bizler de Çubuk için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediye binasına geçen Demirbaş, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı da katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Baki Demirbaş Çubuk Politika Güncel Haberler

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