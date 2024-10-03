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Çubuk Basma Peyniri: Gelenekten Sofralara

Çubuk Basma Peyniri: Gelenekten Sofralara
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Ankara'nın Çubuk ilçesine özgü basma peyniri, yerel kadınların emekleriyle sofralarda yer buluyor. Yöresel lezzet olarak kabul edilen peynirin yapım süreci, ineklerin sütünden başlıyor ve büyük bir titizlikle devam ediyor. Üreticiler, bölgedeki talep doğrultusunda peynir gönderimlerini Türkiye'nin farklı şehirlerine gerçekleştiriyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ankara'nın Çubuk ilçesine özgü Çubuk basma peyniri, zahmetli yapım aşamasından sonra kahvaltı sofralarını süslüyor.

Çubuk ve çevresinde önemli bir geçim kaynağı olan Çubuk basma peyniri, özellikle hayvancılıkla uğraşan kadınların ellerinde şekillenerek kahvaltı sofralarını süslüyor.

Bölgede yıllardır yöresel lezzet olarak kabul edilen basma peynirin yapımı, ineklerin sağımıyla başlıyor.

Pişirilen süt, mayalanmasının ardından bir süre dinlendiriliyor. Üzerine konulan ağırlıklarla bir süre suyu süzdürülen peynir yoğurulup bidon ve küplere sıkıca bastırılıyor. Serin ve karanlık ortamda bir veya iki ay kumun içerisine gömülerek bekletilen peynir, tüketime hazır hale geliyor.

Kızılöz Mahallesi'ndeki üreticilerden Rukiye Sefa, AA muhabirine, lezzetiyle aranan peyniri evlendikten sonra kayınvalidesinden öğrendiğini söyledi.

Aile bütçesine katkı olması için sütlerini peynir, yağ ve yoğurt yaparak değerlendirdiklerini anlatan Sefa, "Bu peynirin adı Çubuk basma peyniridir. Çok şükür talep var. Müşterinin isteğine göre 2, 3 veya 5 kiloluk bidonlara bunu basıyoruz. Tam yağlı, doğal, lezzetli, katkısız peynir." dedi.

"İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a gönderiyoruz"

Sami Sefa ise hayvancılıkla uğraşanlar kendi ürünlerini kendileri değerlendirdiği zaman gelirlerinin arttığını ifade ederek, "Bu konuda hanımların desteği gerekiyor. Onlar destek vermezse bu işler yapılamaz. Benim hanımın çok büyük desteği var. Allah razı olsun. O olmazsa biz zaten hiç bu işi yapamayız. Yağ, yoğurt, peynir, o yapıyor. Biz basmasını ve pazarlamasını yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok şehrinden peynir için talep geldiğini vurgulayan Sefa, "İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a gönderiyoruz. Ankara'da çok müşterilerimiz var, onlara gönderiyoruz. Yurt dışında olan aileler var, onlara gönderiyorlar. Yani şükür Allah'a, satışlarımız iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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