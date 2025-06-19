Çubuk Anaokulunda Çocuklara Tarımsal Üretim Eğitimi

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Çubuk ilçesindeki bir anaokulunda uygulanan günlük yaşam becerileri eğitimi ile çocuklar sebze fidesi dikmeyi, sebze yetiştirmeyi ve geleneksel turşu kurmayı öğreniyor. Proje, hem tarımsal üretimi hem de yöresel değerleri tanıtma amacını taşıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir anaokulunda uygulanan günlük yaşam becerileri eğitimi kapsamında çocuklar, sebze fidesi dikmeyi, sebze yetiştirmeyi ve turşu kurmayı öğreniyor.

Çubuk Fidanlar Anaokulu tarafından yürütülen proje kapsamında, çocuklara erken yaşta tarımsal üretim ve yöresel değerlerle tanışma fırsatı sunuluyor.

Bahçede oluşturulan uygulama alanında öğrenciler, salatalık fideleri dikiyor, çapa yapıyor, sulama ve bakım yaparak kendi ürünlerini yetiştiriyor.

Öğrenciler, sürecin sonunda ise kendi ektikleri sebzelerle geleneksel Çubuk turşusu kurmayı öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, projenin günlük yaşam becerilerini geliştirme programları kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Anaokulu Müdürü Dilşat Karakoç ise etkinliğin yalnızca bir eğitim değil, aynı zamanda kültürel miras aktarımı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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