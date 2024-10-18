Cube Ümraniye Girişimcilere Destek Oluyor: Yenilikçi Finansal Teknoloji Projeleri İçin Kuluçka Merkezi
Finansal teknoloji alanında yenilikçi projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi, girişimcilere modern ofis alanları, mentörlük, eğitimler ve yatırımcılarla buluşma gibi geniş imkanlar sunuyor.
Finansal teknoloji alanında yenilikçi projelerin geliştirilmesine destek sağlayan Cube Ümraniye, girişimcilere modern çalışma alanlarından mentörlük hizmetlerine kadar kapsamlı imkanlar sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi, girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.
Finansal teknolojiler alanındaki projelere odaklanan merkez, girişimcilere modern ofis alanlarının yanı sıra eğitimler, etkinlikler ve mentörlük gibi geniş bir destek yelpazesi sunuyor.
Cube Ümraniye, yatırımcı buluşmalarından akademik danışmanlığa, teknoloji transferi desteğinden veri tabanı erişimlerine kadar sunduğu imkanlarla girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine olanak tanıyor.