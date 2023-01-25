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Ctv News: Kanada'da Soykırım Yapılan Okulda Çocukları "Bozuk Sütle" Öldürdükleri Ortaya Çıktı

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Ctv News: Kanada'da Soykırım Yapılan Okulda Çocukları 'Bozuk Sütle' Öldürdükleri Ortaya Çıktı

OTTAWA, 25 Ocak (Xinhua) -- Kanada'da haber kanalı CTV News'un web sitesinde Salı günü yayınlanan bir makaleye göre, ülkenin batısındaki Alberta eyaletinde "bir soykırımın fiziksel ve belgelenmiş kanıtları" ortaya çıkarıldı.

OTTAWA, 25 Ocak (Xinhua) -- Kanada'da haber kanalı CTV News'un web sitesinde Salı günü yayınlanan bir makaleye göre, ülkenin batısındaki Alberta eyaletinde "bir soykırımın fiziksel ve belgelenmiş kanıtları" ortaya çıkarıldı. Acimowin Opaspiw Topluluğu adlı kuruluş, bir yatılı okulun yakınındaki isimsiz mezarları araştırırken bu kanıtlara ulaştı.

Saddle Lake Cree Nation tarafından 2021'de Alberta'daki Blue Quills yatılı okulunun kayıp çocuklarını ve isimsiz mezar alanlarını araştırmak için kurulan Acimowin Opaspiw Topluluğu (AOS), Salı günü ön raporunun ayrıntılarını yayınladı.

Makalede, AOS'nin yönetici direktörü Leah Redcrow'un açıklamaları verildi. Redcrow, okuldaki birçok çocuğun sığır tüberkülozu bulaşmış pastörize edilmemiş süt içmeye zorlandıktan sonra öldüğüne inandığını söyledi.

Redcrow'un "Bunun kasıtlı olduğunu nereden mi biliyorum, çünkü okul yöneticileri ölmüyor, çocuklar ölüyordu. ve okul yöneticileri çocuklarla aynı yemeği yemiyordu" ifadeleri makalede yer aldı.

CTV News'a göre raporda, 1935'ten 1942'ye kadar okulda çalışan bir "disiplin görevlisinin" oğlan çocuklarını merdivenlerden aşağı iterek öldürdüğü iddiaları da yer alıyor.

Makalede, kuruluşun kaç çocuğun kaybolduğunu belirlemek için soyağacı çalışması yürüttüğü belirtildi.

Aynı makalede, geçen Mayıs ayında, yatılı okuldan kurtulan ve AOS'ta çalışan araştırmacı Eric Large'nin kuruluşun bir basın toplantısındaki açıklamaları da aktarıldı. Large, yaşları 6 ila 11 arasında olan ve hayatını kaybeden 215 öğrencinin kalıntılarına hala ulaşılamadığını ancak bu öğrencilere ait belgeler bulduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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