CTech, Savunma Sanayisinde İhracat Başarılarına Hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde uydu haberleşme çözümlerine imza atan CTech, sahada kendini ispatlayan ürünlerle ihracat başarılarına hazırlanıyor.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris'te düzenlenen Avrupa'nın en büyük, dünyanın önde gelen savunma fuarlarından Eurosatory'ye bu yıl ilk kez katılım sağladıklarını söyledi.

Fuara 1600 civarında firmanın katıldığını ifade eden Fırat, Türkiye'den de 50'nin üzerinde şirketin fuarda yer aldığını belirtti.

İlk kez katılmalarına rağmen CTech'in artan ürün gamı sayesinde fuarda önemli görüşmeler yaptıklarını ve çeşitli fırsatları ele aldıklarını dile getiren Fırat, fuar dönüşünde yeni satış imkanlarını değerlendireceklerini bildirdi.

Fuarda özellikle CTech'in kesintisiz haberleşme için geliştirmiş olduğu SCOFUS ürününün öne çıktığına değinen Fırat, şöyle konuştu:

"SCOFUS gelişen ihtiyaçlara binaen örneğin insansız araçlarda kesintisiz ve nitelikli haberleşmeyi sağlamak üzere geliştirilen bir ürün. Bu çözümde örneğin bir insansız kara aracı üzerinde yer alan GSM haberleşmesi, ufuk hattı haberleşmesi ve uydu haberleşmesini tek bir kanal gibi kullanmak söz konusu oluyor. Bunun çeşitli örneklerini müşterilerimize sunuyoruz. Eurosatory'de oldukça ilgi çeken bir çözüm olarak ortaya çıktı. Haberleşmede süreklilik, sürdürülebilirlik önemli bir özellik. Haberleşmenin önemi daha da artıyor ve bunun bu tür platformlarda kesintisiz gerçekleşmesi ancak bazı yeni teknolojilerin, ürünlerin devreye girmesiyle söz konusu. SCOFUS kullanıcılara bu imkanı sağlıyor. Birden fazla hattı tek bir hat gibi kullandırarak bu hatların bütün imkanlarını hem bant genişliğini arttırarak hem de haberleşmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde sağlıyor."

İran'daki kaza önemini kanıtladı

Cüneyd Fırat, fuarda orta irtifa uydulara uygun ürün ve çözümlerinin de öne çıktığını söyledi.

Terminallerini bunlarla uyumlu hale getirerek düşük gecikmeli, çok daha etkin uydu haberleşmesi imkanını müşterilerine sunduklarını dile getiren Fırat, fuar vesilesiyle de bu yönde temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Uydu haberleşmesine olan ilginin arttığını gözlemlediklerini vurgulayan Fırat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uydu haberleşmesi stratejik haberleşme imkanı olarak, artan çeşitli operasyonel senaryolara hitap eden uzun menzilli ufuk ötesi haberleşme çözümleriyle önemini daha da artırıyor. Bunun son örneğini İran'da yaşanan ve insansız hava aracı ile yeri tespit edilen kazada gördük. İnsansız hava araçlarında uydu haberleşmesi özellikle bazı görevlerde olmazsa olmaz. Bu çok önemli bir örnek oldu. CTech olarak uzun yıllardan beri ANKA serisi insansız hava araçlarına uydu haberleşmesini sağlıyoruz. Bu vesileyle aslında uydu haberleşmesinin ne kadar kritik olduğu bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Fuarda bu alanda da ilgi gördük."