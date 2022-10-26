CTE Genel Müdürlüğünden, 'Bakırköy Cezaevi'nde darp' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, "Bakırköy Cezaevinde tutuklular darp edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medyada, " Bakırköy Cezaevi'nde tutuklular darbedildi" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, terör örgütü PKK üyeliği suçundan hükümlü bulunan Tenzile Acar'ın aynı suçtan hükümlülerle kaldığı odada en son 21 Ekim'de genel arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, aramanın, genel mevzuata uygun gerçekleştirildiği, herhangi bir olumsuz durum ya da arbede yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, 25 Ekim'de ise Tenzile Acar'ın barındırıldığı odada herhangi bir arama yapılmadığı, iki farklı odada genel mevzuata uygun şekilde rutin kısmi arama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Arama esnasında hükümlülerin personele mukavemet gösterdiği, hükümlülerin, aramanın sağlıklı yapılabilmesi adına kurum personeli tarafından orantılı güç kullanmak suretiyle müşahede odalarına alındıkları, arama bitiminden sonra aldırılan raporların tamamında 'herhangi bir darp-cebir bulgusu olmadığı' belirtilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen tüm iş ve işlemler, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu iddialar gerçeklikten uzak, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."