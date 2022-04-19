CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri - Haberler

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CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Demir - Güncel
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CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konserini dinledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konserini dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, ramazan ayına özel 'Nebi Aşkına' konser programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konseri dinlemeye geldi. Davetlilerle selamlaşan Bakanlar, Genel Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı ve Şef Yusuf Kayya'nın yönettiği orkestranın seslendirdiği eserleri dinledi. Konser kapsamında halk edebiyatı ve divan edebiyatından eserler seslendirildi. 

Görüntü dökümü

- Bakanlar Ersoy ve Varank'ın görüntüsü

- Konserden görüntü

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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