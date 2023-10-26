Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan "100. Yıl Marşı" ve kurtuluş mücadelesini anlatan marşları seslendirdi.

CSO, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan "100. Yıl Marşı" ve kurtuluş mücadelesini anlatan marşları seslendirdi.

Cumhuriyet Bayramı Özel Konserleri kapsamında, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Ankaralı müzikseverlerle buluşan dev koroya, katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen yarışmanın birincisi İlker Kömürcü'nün söz ve müziğini yazdığı 100. Yıl Marşı'nın da seslendirildiği konserde, farklı illerden çok sayıda koro yer aldı.

Öte yandan, yarın devam edecek konserler boyunca 9 farklı şehirden koroların da katılımıyla toplamda 1500 kişi sahnede olacak.