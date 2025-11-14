CSO Ada Ankara'da Yoğun Etkinlik Programı

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 17-23 Kasım haftasında müzikten tiyatroya, cazdan senfonik projelere ve çocuk etkinliklerine uzanan yoğun bir programa ev sahipliği yapacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta bir dizi etkinlik Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

CSO Sanatçıları ile DenizBank Konserleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Dinçer Özer ile Ritmik Söyleşi, 17 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Piyanist Rüya Taner ve perküsyon sanatçısı Dinçer Özer'in sahne alacağı konserde, yerli ve yabancı bestecilerin popüler eserlerinden oluşan vurmalı çalgılar ve piyano için düzenlenen özel seçkiler sunulacak.

Aynı akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da "Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri müzikseverlerle buluşacak. Türk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in sevilen eserlerinin senfonik düzenlemelerle seslendirileceği konserin orkestrasyon ve şefliğini Musa Göçmen üstlenirken, solist olarak Hakan Taşıyan sahnede yer alacak.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından hazırlanan "Kuzey Rüzgarları", 18 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da izleyiciyle buluşacak. Soner Satı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde, Beste Özdemir ve Emre Gürsoy solist olarak sahne alacak. Kemençe, tulum ve horon gibi unsurlarla Karadeniz kültürünün müzik ve dansla sahneye taşınacağı programda geleneksel türkülere yer verilecek.

Genç sanatçı Ragıb Narin, ilk Ankara konserini verecek

Türk pop müziğinin genç isimlerinden Ragıb Narin de, 19 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da ilk Ankara konserini verecek. Son yıllarda dijital platformlarda geniş dinleyici kitlesine ulaşan Narin, sevilen teklilerinden oluşan repertuvarını dinleyiciyle buluşturacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi ise, 20 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da "Sevda Türküleri" konseriyle sahne alacak. Tenor Görkem Aytimur ve gitarist Deniz Sevinç, merhum tenor Ömer Yılmaz'ın anısına beste yorumlarını içeren aynı adlı albümdeki eserleri seslendirecek.

Aynı akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da caz piyanisti Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman, Barış Doğukan Yazıcı ve Engin Recepoğulları'ndan oluşan ekibiyle konser verecek.

20-21 Kasım'da ise Devlet Çoksesli Korosu ve Orkestra Akademik Başkent, DenizBank Konserleri kapsamında Tarihi Salon'da sahne alacak. Burak Onur Erdem'in yöneteceği konserde, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu da Mine Özalp şefliğinde yer alacak. Program, besteci Arvo Part'in 90. yaşını kutlamak adına 2010 yılında İstanbul'da prömiyeri yapılan Adam's Lament eserini dinleyiciyle buluşturacak.

21 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Kalplerden Yükselen Nağmeler" konseriyle sahne alacak. Konserde koronun solistleri Zerrin Naycı ve Ertuğrul Sevindik, klasik Türk müziğinden seçkin eserleri yorumlayacak.

CSO ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası aynı sahneyi paylaşacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 50. yılı onuruna düzenlenen ortak konser, 21 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek. Cemi'i Can Deliorman'in yöneteceği konserde, solist olarak bariton Kartal Karagedik sahne alacak.

22 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da "Triolog" konseri gerçekleştirilecek. Cafer Nazlıbaş, Hamdi Akatay ve Kemal Alaçayır, kemane, bağlama ve perküsyonun birlikteliğiyle Doğu ve Batı müziğini bir araya getiren bir performans sunacak.

Haftanın kapanış konserinde ise Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, "Afro-Arab" ve "Turkish Sufi Music" projesiyle sahne alacak.

Programda çocuklara özel etkinlikler de yer alıyor

CSO Ada Ankara, hafta boyunca çocuklara yönelik etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 22 Kasım'da fuaye alanında Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel Küçük Haklar, Büyük Sesler atölyesi düzenlenecek.

23 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da Schubert ile Pijama Partisi başlıklı gösteri çocuklarla buluşacak. Aynı gün 13.00 ve 15.00 seanslarıyla Şiir Dramatizasyonu Atölyesi de gerçekleştirilecek.