CSO Ada Ankara'da bu hafta yeni yıl coşkusu sanatla buluşacak

Güncelleme:
Ankara'nın kültür ve sanat merkezi CSO Ada, 22-28 Aralık tarihlerinde konserler, tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları ile dolu bir program sunacak. Yeni yıl coşkusu, ünlü sanatçıların performansları ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 22-28 Aralık tarihleri arasında konserlerden tiyatroya, caz gecelerinden çocuk ve yetişkin atölyelerine uzanan kapsamlı bir programla Ankaralı sanatseverleri ağırlayacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl coşkusunun sanatla buluşacağı hafta boyunca Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları CSO Ada Ankara sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.

Hafta, Nükhet Duru ve Ahmet Baran Yeni Yıl Konseri ile başlayacak. Programda, tenor Aykut Yılmaz yorumu ile "Jazz in Love", Bayati makamında eserlerin seslendirileceği "Musikiyle Zamanın İzinde", Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun "Mürettep Müfreze" konseri ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Türk Bestecileri Konseri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Özel Konseri yer alacak.

Tiyatro programı kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosunun "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı oyunları sahnelenecek.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen "Kurtuluşun Başkenti" konseri ile Başkent Oda Orkestrasının Devlet Sanatçısı Ayla Erduran anısına gerçekleştireceği özel konser de hafta kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yeni yıl temalı etkinlikler, "Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konseri", "Ankara Devlet Opera ve Balesi Yeni Yıl Konseri" ile "Anıl Şallıel ve Arkadaşları Christmas Caz Gecesi" ile sürecek.

Programda ayrıca yetişkinlere yönelik çikolata yapım ve koçluk atölyeleri ile çocuklar için resim atölyesi ve sahne oyunları da yer alacak.

Program kapsamındaki etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye ve bilet teminine, CSO Ada Ankara'nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
