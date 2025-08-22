CSO Ada Ankara'da Açık Hava Sineması Etkinlikleri Devam Ediyor

CSO Ada Ankara'nın bahçesinde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinlikleri, Ankaralıların yoğun ilgisiyle sürüyor.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında misafirlere doğayla iç içe, yıldızların altında sinema deneyimi sunuluyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik serisi bu pazar, sevilen animasyon filmi "Arabalar" ile devam edecek.

Tüm aile bireylerine hitap eden bu yapım, yarış arabası Şimşek McQueen'in "Route 66" üzerindeki "Radiator Springs" kasabasında tanıştığı karakterler aracılığıyla dostluk ve hayat üzerine dersler edinmesini konu alıyor.

Etkinlikler kapsamında, 28 Ağustos'ta "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", 4 Eylül'de "Deadpool", 7 Eylül'de "Moana", 11 Eylül'de "İftarlık Gazoz" ve 18 Eylül'de "The Godfather" CSO Ada Ankara bahçesinde gösterilecek.