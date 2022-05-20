CS GOAL etkinliği 25-26 Mayıs tarihlerinde İTÜ'de! - Haberler

Üniversite öğrencileri için düzenlenen etkinlikleri duyurmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Son olarak duyuracağımız etkinlik ise IEEE İTÜ CS ve IEEE BAU CS komiteleri tarafından ortak hazırlanan CS GOAL oldu. Proje, genç öğrencilerin sürekli akıllarında olan sorulara cevap bulmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

İTÜ CS GOAL, 25 Mayıs'ta başlıyor

Sürekli ilerideki seni hayal ediyor fakat bulamıyor musun? Yapmayı düşündüğün her şeyi denedin fakat ana alanını seçemiyor musun? Bu sorulara cevap bulabileceğin çok güzel bir etkinliğin olduğunu söylesek ne hissederdin? tüm bu konularda size yardımcı olacak ücretsiz CS GOAL etkinliği 25 Mayıs'ta başlıyor.

İBB duyurdu: Tüm İstanbul metrosunda ücretsiz internet!

Gerçekleştirilen oturumlarda birbirinden farklı alanlar ile karşımızda olacak konuşmacılar, hayattaki deneyimlerini anlatacak; sektörün geleceği hakkında öğrencileri bilgilendirirken gelecekte nerede olmak istediğinize karar vermenize yardımcı olacak.

Oturum sonraları yapılacak çekilişler ve Kahoot testleri ile katılımcılara da hediyeler dağıtılacak. Soruların konusu ise şunlar olacak:

Yazılımsal ve teknik sorular

Girişimcilik ve kariyer hakkında sorular

Oturumlar hakkında sorular

2 gün içerisinde 4 kez gerçekleştirilecek yarışma oturumlarında konser biletlerinden kulaklık seçeneklerine kadar hediyeler yer alıyor. Etkinlikte sertifikasyon sistemi de bulunmaktadır bunun için kayıt formunu doldurmanız ve oturumların yüzde 50'sine gelmeniz yeterli olacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.