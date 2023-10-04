CRR'de yeni sezon, "Yürek Isıtan Sanat Işığı" konseriyle başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun 2023-2024 sezonu, CRR Senfoni Orkestrasının konseriyle açılacak.

Dünyaca ünlü soprano Hanna-Elisabeth Müller'in eşlik edeceği orkestra, 7 Ekim'de "Yürek Isıtan Sanat Işığı" başlıklı konserde sahne alacak.

Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki orkestra, Brahms'ın 1. Senfonisi'nin melodilerinden Richard Strauss'un Son Dört Lied'i ile Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu'nun da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Konser öncesi İlber Ortaylı söyleşisi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, etkinlik öncesi CRR fuayesinde gerçekleşecek "Girişte Solda" söyleşisinde "Almanlar ve Kültür" temasını ele alacak.

CRR Konser salonu yeni sezonun ilk 3 ayında klasik müzikten dünya müziğine, Türk musikisinden caz müziğine, dans gösterilerinden halk müziğine, çocuk etkinliklerinden fuaye sohbetlerine kadar 112 etkinliğe imza atacak.