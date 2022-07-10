COX'S BAZAR - Topraklarından ayrılmak zorunda kalan Arakanlılar, kamplarda hayat mücadelesi veriyor

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve olaylar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman, Bangladeş'teki kamplarda yaşam savaşı veriyor.

2017'deki olaylardan sonra Bangladeş'e göç eden Arakanlı sayısı yaklaşık olarak 1 milyonu aştı.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde 34 kampta bambudan yapılan evlerde hayat mücadelesi veren Arakanlılar, gıda ve sağlık hizmetlerine Birleşmiş Milletler ile yardım kuruluşları aracılığıyla ulaşıyor.

Bölgede barınma, gıda, sağlık ve eğitim faaliyetlerini sürdüren İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 10 binin üzerinde bambu evi Arakanlı Müslümanların kullanımına sundu.

" İhh, birçok konuda Arakanlı Müslümanlar için faaliyet yürütüyor"

İhh Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, AA muhabirine, derneğin yardım faaliyetleri kapsamında Bangladeş'e geldiklerini söyledi.

Arakanlıların probleminin uzun süredir devam ettiğini aktaran Çelik, "2017'de birçok problemi hep beraber gördük. Birçok insan nehirlerde boğularak canlarını feda ettiler, birçoğu da buraya kaçarak kurtulmaya çalıştı." dedi.

Buradaki 34 kampta yaklaşık 1 milyondan fazla insanın yaşadığını aktaran Çelik, "Bu insanların özellikle sağlık, eğitim, güvenlik ve ayrıca kimlikle alakalı problemleri var. İhh, kuruluşundan bu yana bu kamplarda 30 milyon avroyu aşkın yardım çalışması yapmıştır. Bunların başında barınma, gıda, sağlık ve eğitimle alakalı çalışmalar gelmektedir. Tabii ki 1 milyonu aşkın Arakanlının yaşamış olduğu bir bölgede İhh'nın yardımları elbette küçük ancak kendi açısından değerli." diye konuştu.

Çelik, mültecilerin ülkelerine dönmek istediğini ve uluslararası kamuoyundan bu konuda destek beklediklerini ifade ederek, Arakanlı Müslümanların İhh'nın yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ettiğini anlattı.

İhh aracılığıyla Türkiye'deki vatandaşların bu bölgeye göndermiş olduğu yardımları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çelik, vakfın barınma, sağlık, gıda, eğitim, sağlıklı su ve su kuyusu konularında yardım faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.

İhh'nın 10 binin üzerinde bambu ev yaptığını belirten Çelik, "Bu evlerin özelliklerinden birincisi zeminin beton olması, ikincisi de güneş enerjisi olması. Dolayısıyla hem fan hem de aydınlatma konusunda diğerlerinden farklılık arz etmektedir." dedi.

" İhh, 30 yıldır Arakanlı Müslümanlara yardımcı oluyor"

Türkiye'den yardım faaliyetleri için bölgeye gelen Muş İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şerafettin Yıldız da vakfın 30 yıldır Arakanlı Müslümanlara yardımcı olduğunu söyledi.

Arakanlı Müslümanların zorla göç ettirildiğine dikkati çeken Yıldız, "En son 2017'de büyük kısmı ne yazık ki ölmemek ve yaşamak için Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldı. İHH olarak 30 yıldır Arakanlı Müslüman kardeşlerimize ev, ilaç, gıda, temizlik, su kuyuları olsun hemen hemen insani olarak yardım duyacakları her alanda kendilerine yardım ediyoruz." dedi.