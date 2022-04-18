COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

19 testi için uzun kuyruklar, boş sokaklar ve kapalı dükkanlar.

COVID-19 testi için uzun kuyruklar, boş sokaklar ve kapalı dükkanlar...

27 binden fazla Corona virüsü vakası tespit edilen finans merkezi Şanghay'da son günlerde kent sakinleri için tanıdık bir manzara.

Şanghay, virüsün 2019'un sonlarında ilk ortaya çıkmasından bu yana Çin'in en kötü COVID salgınıyla mücadele ediyor.

Kentin 25 milyon sakininin çoğu karantinada.

Ancak bu hafta bazı bölgelerde kısıtlamalar kısmen hafifletildi.

Kentte karantinaya rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor.

COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs, Şanghay, Finans, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title