"COVID Kaynaklı Ölümlerin Sayısı 15 Milyona Yakın"
DailyMotion.com - Güncel
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PaylaşDünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Corona virüsü pandemisinin küresel bilançosuyla ilgili şimdiye kadarki en kapsamlı raporuna göre COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, resmi verilerin ortaya koyduğunun neredeyse üç katı.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Corona virüsü pandemisinin küresel bilançosuyla ilgili şimdiye kadarki en kapsamlı raporuna göre COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, resmi verilerin ortaya koyduğunun neredeyse üç katı.
DailyMotion.com / Güncel