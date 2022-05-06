"COVID Kaynaklı Ölümlerin Sayısı 15 Milyona Yakın"

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Corona virüsü pandemisinin küresel bilançosuyla ilgili şimdiye kadarki en kapsamlı raporuna göre COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, resmi verilerin ortaya koyduğunun neredeyse üç katı.

DailyMotion.com / Güncel