Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrı sayısı 10 binden 100'e düştü

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde kurulan Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar, vakaların azalması ile büyük oranda düştü. Pandeminin pik yaptığı dönemde 450 personel ile 7 gün 24 saat hizmet verilen merkezde, şu an 75 kişi çalışıyor. Ankara Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Covid-19 Çağrı Merkezi Koordinatörü Ebru Aydal, "10 bine kadar çağrı aldığımız zamanlar oldu. Vakaların düşmesi ve aşılamanın artmasıyla şu an günlük ortalama aldığımız çağrı, 100'e kadar düştü" dedi.Dünyada ve Türkiye'de 2 yılı aşkın süredir etkili olan pandeminin azalması ve etkin aşılamanın da ortaya konulmasıyla vaka sayılarında hızlı düşüş yaşandı. Covid-19'a yakalananların sorularını cevaplamak ve gerektiğinde filyasyon ekiplerini de yönlendirmek için 2020 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Covid-19 Çağrı Merkezi'nde, vakaların hızla azalması ile birlikte çağrılarda da büyük düşüş oldu. Pandeminin pik yaptığı dönemde 450 personel ile 7 gün 24 saat hizmet veren merkezde, şu an aktif olarak 75 kişi çalışıyor.

'İLK DÖNEMLERE GÖRE HAFİF SORULARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Covid-19 Çağrı Merkezi çalışanlarından, sağlık personeli Eylem Ezgi Akkaya ise gelen çağrıların ilk zamanlara göre düştüğünü belirterek, "Vakaların pik yaptığı dönemlerde çağrı sayılarımız çok fazlaydı ve açıkçası bizim için de zorlayıcı bir süreçti; çünkü görüştüğümüz hastaların büyük bir bölümü çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlardı. Gerçekten bizim için de psikolojik olarak çok zorlayıcı bir süreçti ama vaka sayılarının azalmasıyla birlikte biraz daha sakin geçiyor. Normal gribal enfeksiyonu olan vakalarla muhatap oluyoruz. Bugüne kadar unutamadığım 2 çağrı var, biri; bir hanımefendi arayıp, kedisinin Covid-19 olduğunu öngörerek vefat ettiğini söylemişti ve kendisinden de gribal semptomlar başladığı için temaslı olarak eklenmek istediğini ve evine ekibin gönderilip, kendisinden test almasını istemişti. 2'nci olarak rastladığım değişik vaka ise Covid-19 hastası bir ailemiz tarafından arandık. Ailenin tamamı pozitifti. Kombi arızası dolayısıyla soğukta kaldıklarını ve bu anlamda dışarı çıkıp, arızayı giderecek bir hizmeti çağıramayacaklarını, bundan dolayı da filyasyon ekiplerinin eve gelerek kombiyi tamir etmelerini istemişlerdi" diye konuştu.