Covid-19 aşılar ek binada yapılacak - Haberler

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Covid-19 aşılar ek binada yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Covid-19 aşılar ek binada yapılacak

Kütahya Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'ndeki Covid-19 Aşı Polikliniği faaliyetlerinin bundan böyle Evlila Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında devam edeceğini duyurdu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'ndeki Covid-19 Aşı Polikliniği faaliyetlerinin bundan böyle Evlila Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında devam edeceğini duyurdu. Sağlık Müdürlüğü, "Covid-19 Aşı Polikliniğimiz çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Covid-19 aşı polikliniği alınan karar üzerine çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Halkımıza Önemle Duyurulur" açıklaması yaptı.

(Hüseyin Efe-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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