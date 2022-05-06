Covid-19 aşılar ek binada yapılacak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'ndeki Covid-19 Aşı Polikliniği faaliyetlerinin bundan böyle Evlila Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında devam edeceğini duyurdu. Sağlık Müdürlüğü, "Covid-19 Aşı Polikliniğimiz çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Covid-19 aşı polikliniği alınan karar üzerine çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Halkımıza Önemle Duyurulur" açıklaması yaptı.

(Hüseyin Efe-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel