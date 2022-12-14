Covestro ile Cgn Arasında Önemli Yenilenebilir Enerji Tedarik Sözleşmeleri İmzalandı

BERLİN, 14 Aralık (Xinhua) -- Alman kimyasallar grubu Covestro Salı günü yaptığı açıklamayla Çinli üretici CGN New Energy ile yenilenebilir enerji konusunda çeşitli elektrik satın alma anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

BERLİN, 14 Aralık (Xinhua) -- Alman kimyasallar grubu Covestro Salı günü yaptığı açıklamayla Çinli üretici CGN New Energy ile yenilenebilir enerji konusunda çeşitli elektrik satın alma anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

Ocak 2023'te yürürlüğe girecek anlaşmalar kapsamında Covestro Entegre Tesisi Shanghai, CGN'nin Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletinin Lenghu kasabasındaki rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerinden yıllık yaklaşık 300 gigavat-saatlik (GWh) yeşil enerji satın alacak.

Covestro'nun Shanghai'daki tesisinin başkanı Yun Chen, Salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Yenilenebilir enerjiye yönelik elektrik satın alma anlaşmalarının, gelecekteki karbon maliyetleri ve çevresel faydalar dikkate alındığında giderek daha rekabetçi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Plastik konusunda uzman olan Alman şirket, yenilenebilir enerji kullanımıyla Çin'deki karbon emisyonlarını yılda yaklaşık 126.000 metrik ton karbondioksit düzeyinde azaltmayı hedefliyor.

Covestro CEO'su Markus Steilemann, "Covestro, 2035'e kadar iklim nötr olmayı hedefliyor ve bu hedefi gerçekleştirmek için tüm dünyadaki üretimini sistematik şekilde yenilenebilir enerjilere dönüştürüyor" dedi ve ekledi: "Bu anlaşmayla bunu gerçekleştirme yolunda yeni bir kilometre taşına ulaşmış olduk."

Halihazırda şirketin Shanghai'daki tesisinin bazı bölümlerine kısmen yenilenebilir enerji güç veriyor ve tesislerin bu yıl Çin'in kuzeybatısından 300 gigavat-saati aşkın güneş enerji kullanması bekleniyor.

Temmuz'da Alman şirket Shanghai'da iki yeni üretim tesisinin temelini attı.

Önümüzdeki yıl şirketin Çin'in güneyindeki Guangzhou ve Foshan'daki tesisleri, CGN'nin Guangdong eyaletindeki açık deniz rüzgar çiftliklerinden gelen yenilenebilir elektriği kullanmaya başlayacak.