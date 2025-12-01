Haberler

Coupang'da 33,7 Milyon Kullanıcının Kişisel Bilgileri Sızdırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformu Coupang, 33,7 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin ihlal edildiğini duyurdu. Sızdırılan veriler arasında ad, telefon numarası, e-posta adresi ve teslimat bilgileri bulunuyor. Verilerin nasıl sızdırıldığına dair incelemeler sürerken, diğer e-ticaret platformları da acil güvenlik taramaları yapıyor.

Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD borsasında işlem gören Coupang'dan 29 Kasım'da yapılan açıklamada, 33,7 milyon kullanıcının ad, telefon numarası, e-posta adresi ve teslimat bilgilerinin yer aldığı kişisel verilerin sızdırıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin bilgi sahibi yetkililer, verilerin nasıl sızdırıldığına dair inceleme yürütüldüğünü aktardı.

Coupang'ın büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği veri ihlali nedeniyle ülkedeki çevrim içi platformlar acil güvenlik taramaları yaptı.

Ülkenin en köklü e-ticaret platformlarından Gmarket'in yetkilisi olayın ardından acil bir iç güvenlik kontrolü yaptıklarını ve ek önlemler alacaklarını kaydetti.

Güney Kore'deki Shinsegae Group'a bağlı e-ticaret şirketi SSG.com yetkilisi de yaşanan veri ihlalleri nedeniyle şirketin rutin ve yerinde denetimleri güçlendirdiğini açıkladı.

Taze gıda ve günlük ihtiyaç malzemelerinin gecelik teslimatını sağlayan Coupang, Güney Kore'de en yaygın kullanılan alışveriş platformları arasında yer alıyor.

Şirketin 33,7 milyon kullanıcısının kişisel verilerinin açığa çıkması, kasım ayında 34 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan platformda neredeyse tüm kullanıcıların bilgilerinin sızdırıldığını ortaya koyuyor.

Güney Kore'nin gizlilik yasası uyarınca, veri ihlali yapan şirketler gelirlerinin yüzde 3'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.