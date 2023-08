Counter-Strike 2'de Rekabetçi Maç Sayısı Azalıyor

2000 yılında başlayan Counter-Strike serisi, günümüzde, şu anda beta sürecinde olan ve yakın zamanda bütün oyunculara sunulacak CS2 ile devamlılığını sürdürüyor. Ancak Valve, yeni oyun ile oyuncuların sinirini bozacak gibi görünüyor.

CS2 ile birlikte CS: GO'da rekabetçi oyunların maç sayısı artık 16 olmayacak!

Counter-strike 2 ya da daha kısa adıyla CS2, oyuncuları heyecanlandıran sızıntıların ardından geçtiğimiz aylarda resmen duyuruldu. Oyunun, özellikle grafikler ve fizik yapısı başta olmak üzere önemli değişiklikler getireceği görüldü.

Bugün ise bu değişiklerden birisinin de rekabetçi maç sistemi olduğu ortaya çıktı. Öyle ki kısa süre önce CS2 için yayımlanan güncellemenin kaynak kodlarında, rekabetçi oyunlardaki maç sayısının 16'dan 13'e düşürüldüğü görüldü.

Yani rekabetçi oyunlarda aynı VALORANT'ta olduğu gibi artık 13 maçı kazanan ilk takım, oyunu galibiyetle bitirecek. Bu değişikliğin oyuncular tarafından pek iyi karşılanmadığını söyleyebiliriz. Zira maç sayısı on yıllardır aynıydı.

Valve sözünü ettiğimiz bu değişikliği henüz resmi olarak duyurmadı. Şirketin, yakın zamanda bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak Counter-Strike oyuncularından tepki çekeceği bir gerçek.

Bir Twitch yayıncısı, Counter-Strike'ın en bilinen haritalarından Italy'de oyuncuları deliye döndürebilecek bir bug keşfetti. Kullanıcı, CS2 ile birlikte yeniden düzenlenen haritada, teröristlerin doğduğu bölgedeki bir binanın tepesine çıkmayı başardı.

Thanks for the historically accurate cs_italy @PHRISK3D. Finally a good Assassin's Creed game after all these years! pic.twitter.com/AqvJ7EuCSd — Aquarius (@aquaismissing) August 16, 2023

Bu tepeden, anti-teröristlerin doğma alanına kadar bir görüş sağladı. Üstelik söz konusu yayıncı, bu bugu, Twitter üzerinden bir Valve geliştiricisini etiketleyerek herkese açık şekilde paylaştı.

Steam'de halihazırda oynanabilir olan CS: GO için güncelleme yayımlanarak oyunculara sunulacak Counter-Strike 2'ye şu anda yalnızca belli başlı oyuncular erişebiliyor. Oyunun yakın zamanda ise herkes için yayımlanması bekleniyor. Fakat bunun için net bir tarih yok. Bu sebeple yarın, hatta önümüzdeki saatlerde bile olabilir.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? CS: GO'nun rekabetçi maç sistemi için yapılacak değişikliği nasıl karşıladınız? Sizce gerekli miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.