Çorumlu çiftçi bahçesinde bulduğu maden suyunu ekonomiye kazandırmak istiyor

Çorum'un Bayat ilçesinde bahçesini sulamak amacıyla yaptırdığı sondaj çalışmasında maden suyu bulan çiftçi, tesis kurarak suyu ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.

İlçede çiftçilik yapan 53 yaşındaki Hüseyin Aksekili, arazisini sulamak için 2020 yılında Kayabaşı Mahallesi'ndeki 5 dönümlük arazisine kuyu açtırmak üzere izin aldı.

Sondaj çalışmalarına başlayan Aksekili, 40 metre derinlikte suya ulaştı ve burada su kuyusu yaptırdı.

Kaynaktan alınan suyu Kayseri'de Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite özel bir laboratuvarda analiz ettiren Aksekili, suyun içilebilir nitelikte maden suyu olduğunu öğrendi.

Aksekili, AA muhabirine, bahçesinde özel bir su bulmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Burayı tesis haline getirmeyi istediğini belirten Aksekili, "Suyu içtikten 5-10 dakika sonra karnınızdaki şişlik iniyor. Nedenini merak ettik ve suyu laboratuvara gönderdik. Yapılan analizde suyun maden suyu olduğu ortaya çıktı." dedi.

Suyun kalsiyum, mineraller, magnezyum içerdiğini anlatan Aksekili, "Resmi raporlarımız var, isteyenler görebilir, isteyen numune alıp kendisi analiz ettirebilir. Biz de dedik ki bunu işletmeye döndürelim. Hem ülkemizin ekonomisine tesis kazandırırız hem de ilçemizde istihdam kapısı açarız." ifadelerini kullandı.