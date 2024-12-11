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Çorum-Yozgat Kara Yolunda Tır Kazası: 2 Yaralı

Çorum-Yozgat Kara Yolunda Tır Kazası: 2 Yaralı
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Çorum-Yozgat kara yolunda meydana gelen iki ayrı tır kazasında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum- Yozgat kara yolunda 2 tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Nuri Y. idaresindeki 33 ALL 128 plakalı pirinç yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre Köyü yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tırın kabininde sıkışan sürücü ve yanındaki Mehmet Ali D. itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Cemal P. idaresindeki 09 ABP 613 plakalı tır da Çorum-Yozgat kara yolu Camili Köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

Kömür tozu yüklü tır, çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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