ÇORUM-YANAN TARİHİ CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI

ÇORUM'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 1850 yılında yapılan Kuyucak Köyü Camisi'nden geride, sadece minaresi kaldı.

İlçeye bağlı Kuyucak Köyü Camii'nde dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada camiye giren bir kişi hoparlörden yangını anons ederek, yardım çağrısında bulundu. Vatandaşlar kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, köye giderek yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle cami kullanılamaz hale gelirken, caminin bitişiğindeki bir evde ise hasar oluştu.

1850 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ

Kuyucak Köyü Muhtarı Ahmet Aktaş yanan caminin enkazının kaldırma çalışmalarına başladıklarını belirterek caminin 1850'li yıllarda inşa edildiğini, 1949 ve 1978 yıllarında da tadilattan geçirildiğini söyledi.Aktaş, "Tarihi camimiz yandı çok çok üzgünüz, biran önce de camimizi yaptıracağız" dedi.