Çorum ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çorum merkez ve ilçelerinde törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çorum merkez ve ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Oğuzlar 100 Yıl Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Oğuzlar İlkokulu, Kayı İlkokulu ve Ortaokulu ile Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulunca ortaklaşa hazırladığı tören başladı.

Oğuzlar İlkokulu bahçesindeki törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Törende Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkanvekili Orhan Afşar, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, 23 Nisan konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Uğurludağ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uğurludağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Sahasında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Törende, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte halay çekti.

Törende ayrıca öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törenin ardından Kaymakam Erkan şahin ve Belediye Başkanı Remzi Torun, çocuklara dondurma ikram etti.

-Kargı

Çorum'un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

İlçe Spor Salonu'ndaki kutlama programında Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu tarafından hazırlanan gösteride öğrenciler 6 Şubat'taki depremlerin etkili illerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Gösterinin sonunda depremi yaşayan 11 ilin dövizlerinin önüne 4 öğrenci tarafından taşınan "Yanınızdayız" pankartı açılırken, bir öğrenci tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez" sözleri seslendirildi.

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Belediye Başkanı Zeki Şen, törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, törende yaptığı konuşmada, çocukların donanımlı şekilde yetişmesi için daha fazla çalışmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden törende Kaymakam Taha Soydaş, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İskilip

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İskilip Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Programa ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler vatandaşlar katıldı.