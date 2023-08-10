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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum Valisi olarak atandı

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Son valiler kararnamesinde Erzurum Valisi olarak atanan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çiftçi, Yeni Türkiye Yüzyılında Erzurum'da hizmete devam edeceğini ifade etti.

Son valiler kararnamesinde Erzurum Valisi olarak atanan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Vali Çiftçi, Yeni Türkiye Yüzyılında Erzurum'da hizmete devam edeceğini ifade ederek, "Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile, 4 yıl 9 aydır memnuniyetle, şerefle görev yaptığım güzel insanlar diyarı Çorum'dan Erzurum'a tayin oldum. Şahsımı tekrar göreve layık gören Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Yeni Türkiye Yüzyılında Dadaşlar diyarı Erzurum'da, tevazu, gayret ve samimiyetle, askla-sevkle çalışmaya, hizmet bayrağını daha ileri noktalara taşımaya Rabbim beni muvaffak kılsın. Bu vesileyle yeni görevlere atanan tüm Valilerimize başarılar diliyor, tüm dost ve arkadaşlarımdan dua istirham ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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