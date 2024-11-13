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Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Patlama Açıklaması: Devlet Mağduriyetleri Gidermek İçin Harekete Geçti

Çorum Valisi Ali Çalgan'dan Patlama Açıklaması: Devlet Mağduriyetleri Gidermek İçin Harekete Geçti
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Çorum'da meydana gelen patlama sonrası Vali Ali Çalgan, devletin vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için gerekli yardımları göndereceğini açıkladı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, bir apartman dairesinde meydana gelen patlamayla ilgili, "Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilimize para gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan belli miktar para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi halinde ortada önemli bir mağduriyetin kalmayacağını değerlendiriyorum." dedi.

Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentte 3 Kasım'da meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 ev ile 12 iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

Patlamanın ardından ilgili kurumların yapılması gerekenleri yaptığını belirten Çalgan, "Patlama anında ve sonrasında her seferinde yaraların sarılacağını, devletimizin kimseyi mağdur etmeyeceğini söylemiştik. Şükürler olsun, aynı noktadayız. İyi haberler alıyoruz. Patlamayı engellemek mümkün müydü bilmiyorum ama patlamadan sonra yapılması gereken ne varsa yapıldı. Bir kısım hemşehrilerimiz yakınlarının yanına gitti. Diğerlerini Valilik olarak uygulama otelimizde, belediyemiz misafirhanelerde misafir etti." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede başladığını dile getiren Çalgan, "Bu hasarın giderilmesi, vatandaşlarımızın bu mağduriyetten kurtarılması için nereyle, nasıl diyalog içinde olmamız gerekiyorsa o diyalogları gerçekleştirdik, kararlar aldık, yazılarımızı yazdık. Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilimize para gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan belli bir miktar para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi halinde ortada önemli bir mağduriyetin kalmayacağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığına işaret eden Çalgan, şunları kaydetti:

"Patlamadan hemen sonra haklı olarak canı yanan, evi, iş yeri tahrip olan hemşehrilerimiz şikayette bulundu. Bunun zamana bağlı olduğunu biliyorduk. Onlar belki o zaman takdir etmiyorlardı ama gelinen noktada bizlerin açıklamaları, sizlerin bunları vatandaşlarımıza duyurmasıyla sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatmış olduk. Şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çalgan, patlama yaşanan ve yıkım kararı verilen binadaki işlemlerin devam ettiğini anlatarak, "Binanın yıkılması işleminin belli prosedürü var. Mevzuat gereği ilan edilmesi gerekiyor. Onu bekliyor belediyemiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tuttuğu teknik raporu bir üst yazıyla gereğini yapmak üzere belediyemize gönderdik. Mevzuattan kaynaklı bekleme süresi var. Ondan sonra en kısa sürede yapılacaktır."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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